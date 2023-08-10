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22:49, 10 августа 2023Мир

В США заявили об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери в ходе контрнаступления. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

Экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США напомнил слова российского президента Владимира Путина, который ранее заявил, что безвозвратные потери Киева в десять раз превосходят потери Москвы. «На некоторых направлениях показатели даже выше. Украина взялась за невыполнимую миссию», — отметил Риттер.

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Офицер добавил, что ВСУ пытаются пробить российскую линию обороны, однако действия Киева безуспешны. Главная проблема украинских военных заключается в отсутствии необходимого военного опыта и соответствующих навыков.

«Украинцы далеко не самые лучшие бойцы. Многие из тех, кого отправляют на передовую, проходят только 21-дневную базовую подготовку», — заключил Риттер.

Ранее в США назвали контрнаступление ловушкой для ВСУ. С таким мнением выступил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби.

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    Марина Совина
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