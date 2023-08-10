Бывший аналитик ЦРУ Биби: НАТО загнала ВСУ в ловушку, вынудив начать наступление

НАТО загнала Вооруженные силы Украины (ВСУ) в затруднительное положение, вынудив Киев начать контрнаступление против хорошо окопавшихся российских сил на фоне дефицита вооружений. Об этом в своей статье для портала Responsible Statecraft сообщил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби.

«Контрнаступление ВСУ буксует, и Киев все чаще высказывает обвинения, что Вашингтон подталкивает к новым атакам, но не поставляет достаточного количества боеприпасов и средств ПВО, подставляя Украину под удар», — указал эксперт. Он также назвал ловушкой нынешнее положение украинцев на фронте.

По его словам, Украина окончательно разочаруется в своих западных союзниках, когда наступление ВСУ полностью провалится, а НАТО не сможет прийти на помощь. «Украинцы станут говорить о том, что военный блок нанес им удар в спину», — добавил Биби.

Ранее бывший сотрудник Госдепа, капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох заявил, что ВСУ несут огромные потери в ходе контрнаступления. По его словам, действия украинской армии были нацелены на то, чтобы поставить точку в конфликте с Россией, однако в действительности привели к значительным потерям.