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18:04, 9 августа 2023Мир

В США заявили об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления

Экс-сотрудник Госдепа Хох: ВСУ несут огромные потери из-за контрнаступления
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в ходе контрнаступления. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший сотрудник Госдепа капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох.

По его словам, действия украинской армии были нацелены на то, чтобы поставить точку в конфликте с Россией, однако в действительности привели к значительным потерям.

Хох также высказал мнение, что в Пентагоне и ЦРУ осознают отсутствие у Киева шансов на успех, однако продолжают публично распространять ложь о его будущей победе ради достижения собственных политических целей.

8 августа аналогичную информацию озвучил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон — согласно его данным, удары Российской армии нанесли урон ВСУ, в частности, потеряны практически все средства противовоздушной обороны.

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    Варвара Кошечкина
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