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16:19, 8 августа 2023Мир

В США рассказали об огромных потерях ВСУ

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВСУ практически потеряли свои средства ПВО

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Удары российской армии нанесли огромные потери Вооруженным силам Украины (ВСУ), в частности потеряны практически все средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, за последние четыре месяца ВСУ потеряли большинство своих средств ПВО. Теперь Украина не может никак остановить полеты российской авиации.

Джонсон отметил, что американские системы ПВО Patriot оказались неэффективными. В итоге это приводит к огромным потерям личного состава ВСУ.

Ранее Джонсон заявил, что спецслужбы США спланируют ликвидацию президента Украины Владимира Зеленского или подтолкнут кого-то к такому решению. Он добавил, что вряд ли ему позволят уехать в изгнание.

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    Александр Слабиев
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