Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: спецслужбы США спланируют ликвидацию Зеленского

Спецслужбы США спланируют ликвидацию президента Украины Владимира Зеленского или подтолкнут кого-то к такому решению. Судьбу украинского лидера предсказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Redacted.

«Это очевидный шаг, вопрос лишь в том, сделает ли это ЦРУ или подтолкнут кого-то другого к этому. Думаю, что Зеленскому жить осталось недолго. Он не из тех, кому позволят уйти в изгнание», — заявил Джонсон.

По его словам, наиболее вероятное решение спецслужб — взрыв штаб-квартиры Зеленского, который можно будет выдать за удар российской ракеты. Однако экс-аналитик ЦРУ также предположил, что ключевыми действующими лицами будут украинские военные, особенно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Ранее Джонсон уже отмечал, что США намерены ликвидировать Зеленского и обвинить в этом Россию. Он подчеркнул, что дни президентства Зеленского сочтены, а, обвиняя Россию в подготовке ликвидации президента Украины, Запад пытается заранее снять с себя ответственность.