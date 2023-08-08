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12:43, 8 августа 2023Мир

В США предсказали судьбу Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: спецслужбы США спланируют ликвидацию Зеленского

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Спецслужбы США спланируют ликвидацию президента Украины Владимира Зеленского или подтолкнут кого-то к такому решению. Судьбу украинского лидера предсказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Redacted.

«Это очевидный шаг, вопрос лишь в том, сделает ли это ЦРУ или подтолкнут кого-то другого к этому. Думаю, что Зеленскому жить осталось недолго. Он не из тех, кому позволят уйти в изгнание», — заявил Джонсон.

По его словам, наиболее вероятное решение спецслужб — взрыв штаб-квартиры Зеленского, который можно будет выдать за удар российской ракеты. Однако экс-аналитик ЦРУ также предположил, что ключевыми действующими лицами будут украинские военные, особенно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Ранее Джонсон уже отмечал, что США намерены ликвидировать Зеленского и обвинить в этом Россию. Он подчеркнул, что дни президентства Зеленского сочтены, а, обвиняя Россию в подготовке ликвидации президента Украины, Запад пытается заранее снять с себя ответственность.

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    Семен Александров
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