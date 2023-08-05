В США заявили о намерении Запада ликвидировать Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ: Запад хочет устранить Зеленского и подставить Россию

США намерены ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского и обвинить в этом Россию, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, дни президентства Зеленского сочтены.

Обвиняя Россию в подготовке ликвидации президента Украины, Запад пытается заранее снять с себя ответственность, заключил Джонсон.

Ранее в интервью Politico украинский депутат Николай Княжицкий рассказал, кто займет место Зеленского в случае невозможности исполнения им своих обязанностей. Согласно украинской конституции, полномочия главы государства перейдут председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, отметил парламентарий.

Глава украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг планы передачи власти. «Абсолютно некорректная информация, никаких планов нет», — сказал он.