В Киеве отвергли наличие планов на случай смерти Зеленского

Глава СНБО Украины Данилов отверг наличие планов на случай смерти Зеленского

У Украины нет плана на случай смерти президента республики Владимира Зеленского, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Абсолютно некорректная информация, никаких планов нет, есть президент страны, верховный главнокомандующий вооруженных сил, выполняющий свои обязанности», — сказал он.

Он также заявил, что не понимает, зачем подобные спекуляции были озвучены и добавил, что такое заявление от представителя Украины вызывает вопросы.

Ранее оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий в беседе с Politico заявил, что в случае невозможности выполнения президентом Украины Владимиром Зеленским своих обязанностей или его смерти управление государством перейдет к Верховной Раде.