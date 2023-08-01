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21:00, 1 августа 2023Бывший СССР

В Киеве отвергли наличие планов на случай смерти Зеленского

Глава СНБО Украины Данилов отверг наличие планов на случай смерти Зеленского

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

У Украины нет плана на случай смерти президента республики Владимира Зеленского, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Абсолютно некорректная информация, никаких планов нет, есть президент страны, верховный главнокомандующий вооруженных сил, выполняющий свои обязанности», — сказал он.

Он также заявил, что не понимает, зачем подобные спекуляции были озвучены и добавил, что такое заявление от представителя Украины вызывает вопросы.

Ранее оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий в беседе с Politico заявил, что в случае невозможности выполнения президентом Украины Владимиром Зеленским своих обязанностей или его смерти управление государством перейдет к Верховной Раде.

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    Алевтина Запольская
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