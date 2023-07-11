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18:13, 11 июля 2023Россия

Шойгу раскрыл потери ВСУ за время контрнаступления

Шойгу заявил, что за время контрнаступления ВСУ потеряли более 26 тысяч бойцов

Фото: Alex Babenko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время контрнаступления потеряли более 26 тысяч бойцов. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«С 4 июня потери противника составили более 26 тысяч военнослужащих и три тысячи единиц различного вооружения», — сказал глава оборонного ведомства.

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10 июня 2023

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил об идущем контрнаступлении ВСУ. По его словам, успехов в этом контрнаступлении у украинской стороны нет: поставленные цели и задачи не достигаются, противник несет огромные потери. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контрнаступательные действия ВСУ «захлебываются».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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