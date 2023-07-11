Шойгу раскрыл потери ВСУ за время контрнаступления

Шойгу заявил, что за время контрнаступления ВСУ потеряли более 26 тысяч бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время контрнаступления потеряли более 26 тысяч бойцов. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«С 4 июня потери противника составили более 26 тысяч военнослужащих и три тысячи единиц различного вооружения», — сказал глава оборонного ведомства.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил об идущем контрнаступлении ВСУ. По его словам, успехов в этом контрнаступлении у украинской стороны нет: поставленные цели и задачи не достигаются, противник несет огромные потери. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контрнаступательные действия ВСУ «захлебываются».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).