Президент России Путин назвал контрнаступление Украины провалом

Президент России Владимир Путин оценил ход контрнаступления Украины одной фразой: «Это не пробуксовка, это провал». Его слова приводит РИА Новости.

«На сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет», — сказал глава государства, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он также выразил надежду на то, что и в дальнейшем будет продолжаться так же.

В июне глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время контрнаступления потеряли более 26 тысяч бойцов. В августе он рассказал, что противник не может добиться успехов в «разрекламированном контрнаступлении» благодаря высокому уровню боевой подготовки и слаженным действиям российских военнослужащих.