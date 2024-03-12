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21:14, 12 марта 2024Мир

Украина получит пакет военной помощи от США на 300 миллионов долларов

Салливан: США передадут пакет военной помощи Украине на 300 миллионов долларов

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

США передадут пакет военной помощи Украине на 300 миллионов долларов. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

«Сегодня от лица президента Джо Байдена я объявляю о передаче пакета военной помощи Украине стоимостью в $300 млн для удовлетворения некоторых из ее наиболее острых нужд», — уточнил Салливан.

Ранее газета Politico со ссылкой на американских чиновников написала, что США объявят об отправке Украине ракет ATACMS в рамках пакета военной помощи на 300 миллионов долларов 12 марта.

В частности, в пакет помощи Вооруженным силам Украины также войдут дополнительные снаряды для 155-миллиметровых гаубиц и управляемой ракетной системы залпового огня.

Несколькими днями ранее сообщалось, что Вашингтон готовит первый за несколько месяцев пакет военной помощи Киеву на 400 миллионов долларов.

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      Марина Совина
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