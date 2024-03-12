В США раскрыли детали нового пакета военной помощи Украине

Politico: США объявят о поставке Киеву ATACMS в рамках пакета помощи на $300 млн

США объявят об отправке Украине ракет ATACMS в рамках пакета военной помощи на 300 миллионов долларов 12 марта. О планах Белого дома по поставке Киеву ракет сообщает газета Politico со ссылкой на американских чиновников.

По словам источника издания, в пакет будет входить несколько APAM, более старой версии системы ракет большой дальности ATACMS, которая может преодолевать расстояние в 100 миль (160 километров) и нести боеголовки, содержащие сотни кассетных бомб.

Кроме того, в пакет помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) также войдут дополнительные снаряды для 155-мм гаубиц и управляемой ракетной системы залпового огня.

Представитель американского оборонного ведомства отметил, что Пентагон смог использовать средства, сэкономленные по предыдущему контракту на поставку оружия для Украины.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон готовит первый за несколько месяцев пакет военной помощи Киеву на 400 миллионов долларов.