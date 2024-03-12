В США заявили о подготовке пакета помощи Украине на 400 миллионов долларов

Reuters: США готовят пакет военной помощи Украине на $400 млн

Вашингтон готовит первый за несколько месяцев пакет военной помощи Киеву на 400 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщает Reuters.

По их словам, официальное объявление о предоставлении помощи ожидается позднее во вторник, 12 марта.

Последний транш военной помощи США направили Украине в конце декабря 2023 года, его стоимость составила 250 миллионов долларов. Дальнейшую поддержку Киева в Конгрессе не могли согласовать на протяжении нескольких месяцев. В связи с этим украинский лидер Владимир Зеленский стал сомневаться в искренности поддержки Соединенных Штатов.