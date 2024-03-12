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17:53, 12 марта 2024Мир

В США заявили о подготовке пакета помощи Украине на 400 миллионов долларов

Reuters: США готовят пакет военной помощи Украине на $400 млн

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вашингтон готовит первый за несколько месяцев пакет военной помощи Киеву на 400 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщает Reuters.

По их словам, официальное объявление о предоставлении помощи ожидается позднее во вторник, 12 марта.

Последний транш военной помощи США направили Украине в конце декабря 2023 года, его стоимость составила 250 миллионов долларов. Дальнейшую поддержку Киева в Конгрессе не могли согласовать на протяжении нескольких месяцев. В связи с этим украинский лидер Владимир Зеленский стал сомневаться в искренности поддержки Соединенных Штатов.

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