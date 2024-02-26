Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:03, 26 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский усомнился в желании США помочь Украине

Зеленский: надеюсь, Вашингтон хочет помочь Украине, а не ослабить Россию

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В связи с проблемами согласования пакетов военной помощи в Конгрессе Киев стал сомневаться в искренности поддержки США. В желании Вашингтона помочь Украине в беседе с NBC усомнился президент республики Владимир Зеленский.

«Мы рассчитываем на наших партнеров, и я надеюсь, что это не только слова, что на самом деле речь идет не о том, как просто ослабить Россию, а о том, как сделать нас более сильными», — заявил глава украинского государства.

Украине остается надеяться, что в Вашингтоне действительно хотят победы Киева, и что США выполнит обещания о поставках военной помощи, подчеркнул он.

В ходе интервью Зеленский также предсказал Украине потерю территорий, если Конгрессу не удастся согласовать новые пакеты военной помощи.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Великобритании резко высказался в адрес Путина. Он собирается переубедить президента России по вопросу Украины

      Названы особенности самолетов шестого поколения

      На российскую авиакомпанию завели дело из-за нарушения прав пассажиров

      Появились подробности окончившейся массовым задержанием голой вечеринки в Москве

      На переобучение россиян выделили миллиарды рублей

      В Германии заявили о росте российской экономики на фоне санкций и СВО

      Домохозяек призвали положить зубную пасту в унитаз

      Российскому бизнесу раскрыли перспективные направления параллельного импорта

      Популярный комик назвал лучший город мира

      Российские солдаты обхитрили дрон ВСУ и спасли раненого сослуживца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше