Зеленский усомнился в желании США помочь Украине
Зеленский: надеюсь, Вашингтон хочет помочь Украине, а не ослабить Россию
В связи с проблемами согласования пакетов военной помощи в Конгрессе Киев стал сомневаться в искренности поддержки США. В желании Вашингтона помочь Украине в беседе с NBC усомнился президент республики Владимир Зеленский.
«Мы рассчитываем на наших партнеров, и я надеюсь, что это не только слова, что на самом деле речь идет не о том, как просто ослабить Россию, а о том, как сделать нас более сильными», — заявил глава украинского государства.
Украине остается надеяться, что в Вашингтоне действительно хотят победы Киева, и что США выполнит обещания о поставках военной помощи, подчеркнул он.
В ходе интервью Зеленский также предсказал Украине потерю территорий, если Конгрессу не удастся согласовать новые пакеты военной помощи.