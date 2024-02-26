Зеленский усомнился в желании США помочь Украине

Зеленский: надеюсь, Вашингтон хочет помочь Украине, а не ослабить Россию

В связи с проблемами согласования пакетов военной помощи в Конгрессе Киев стал сомневаться в искренности поддержки США. В желании Вашингтона помочь Украине в беседе с NBC усомнился президент республики Владимир Зеленский.

«Мы рассчитываем на наших партнеров, и я надеюсь, что это не только слова, что на самом деле речь идет не о том, как просто ослабить Россию, а о том, как сделать нас более сильными», — заявил глава украинского государства.

Украине остается надеяться, что в Вашингтоне действительно хотят победы Киева, и что США выполнит обещания о поставках военной помощи, подчеркнул он.

В ходе интервью Зеленский также предсказал Украине потерю территорий, если Конгрессу не удастся согласовать новые пакеты военной помощи.