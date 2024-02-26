Зеленский предрек Украине потерю территории без помощи США

Зеленский: без помощи США Украина потеряет много людей и территории

Без помощи Соединенных Штатов Украина рискует потерять много людей и территории. Об этом президент республики Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

Глава государства понадеялся, что в США действительно желают победы Украины, а не используют вооруженный конфликт как попытку ослабить Россию. Он также выразил надежду, что в случае возвращения к власти в Соединенных Штатах экс-президента страны Дональда Трампа после победы на выборах в 2024 году политика Вашингтона в отношении Киева не изменится.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщал о сложной ситуации для ВСУ на многих направлениях. До этого Зеленский анонсировал новое наступление украинской армии в 2024 году.