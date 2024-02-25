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20:59, 25 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ

Зеленский: ВСУ готовит новое контрнаступление и уже есть четкий план

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский выступил с заявлением на форуме «Украина. Год 2024». По его словам, руководство ВСУ уже подготовило несколько планов нового контрнаступления на случай возможной утечки информации.

«Есть план, четкий план, детали вам не могу сказать, не имею на это права. Этот план связан со сменой руководства, да, там есть определенные изменения», — заявил украинский президент. Также он отказался комментировать причины смены руководства ВСУ, назвав это действие «внутренним моментом».

Ранее Зеленский отказался отвечать на вопрос о плане боевых действий Украины на 2024 год, заявив, что российское руководство получило планы контрнаступления ВСУ в 2023 году задолго до начала операции. Также он отказался раскрывать детали действий украинских военных в ближайшее время.

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      Юрий Леонов
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