Зеленский заявил о получении Россией планов контрнаступления до начала операции
Россия получила планы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) задолго до начала операции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.
Зеленский выступил с заявлением на форуме «Украина. Год 2024». Он отказался отвечать на вопрос о плане боевых действий Украины на 2024 год, заявив, что российское руководство получило планы контрнаступления ВСУ в 2023 году задолго до начала операции.
«Скажу откровенно — наши планы по контрнаступлению осенью прошлого года были на столе Кремля до того, как начались контрнаступательные действия», — заявил президент Украины. Также он отказался раскрывать детали действий украинских военных в ближайшее время.
Ранее Зеленский рассказал о призывах президента России Владимира Путина прекратить огонь в Донбассе. По его словам, Путин просил принять решение в ходе личной встречи в рамках «нормандского формата» в 2019 году.