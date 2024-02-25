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20:26, 25 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о получении Россией планов контрнаступления до начала операции

Зеленский: планы контрнаступления были на столе Кремля до начала действий

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия получила планы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) задолго до начала операции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.

Зеленский выступил с заявлением на форуме «Украина. Год 2024». Он отказался отвечать на вопрос о плане боевых действий Украины на 2024 год, заявив, что российское руководство получило планы контрнаступления ВСУ в 2023 году задолго до начала операции.

«Скажу откровенно — наши планы по контрнаступлению осенью прошлого года были на столе Кремля до того, как начались контрнаступательные действия», — заявил президент Украины. Также он отказался раскрывать детали действий украинских военных в ближайшее время.

Ранее Зеленский рассказал о призывах президента России Владимира Путина прекратить огонь в Донбассе. По его словам, Путин просил принять решение в ходе личной встречи в рамках «нормандского формата» в 2019 году.

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      Юрий Леонов
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