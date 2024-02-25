Зеленский заявил о получении Россией планов контрнаступления до начала операции

Зеленский: планы контрнаступления были на столе Кремля до начала действий

Россия получила планы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) задолго до начала операции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.

Зеленский выступил с заявлением на форуме «Украина. Год 2024». Он отказался отвечать на вопрос о плане боевых действий Украины на 2024 год, заявив, что российское руководство получило планы контрнаступления ВСУ в 2023 году задолго до начала операции.

«Скажу откровенно — наши планы по контрнаступлению осенью прошлого года были на столе Кремля до того, как начались контрнаступательные действия», — заявил президент Украины. Также он отказался раскрывать детали действий украинских военных в ближайшее время.

Ранее Зеленский рассказал о призывах президента России Владимира Путина прекратить огонь в Донбассе. По его словам, Путин просил принять решение в ходе личной встречи в рамках «нормандского формата» в 2019 году.