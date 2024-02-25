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19:32, 25 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский признал призывы Путина к прекращению огня в Донбассе

Зеленский рассказал о призывах Путина прекратить огонь в Донбассе в 2019 году

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Владимир Зеленский рассказал о призывах президента России Владимира Путина прекратить огонь в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский выступил с заявлением на форуме «Украина. Год 2024». По его словам, в ходе личной встречи в рамках «нормандского формата» в 2019 году Путин просил его прекратить огонь в Донбассе.

«Он постоянно поднимал вопрос прекращения огня. Я уже точно не помню, удивило ли меня что-то в личном контакте, потому что это вообще было как будто в другой жизни», — заявил украинский лидер. Он рассказал, что воспринимал тогда Минские соглашения как бесперспективные, поскольку не считал работающей идею отвода войск до линии столкновения.

Ранее Зеленский признал возможность новой потери территорий Украиной. По его словам, для Вооруженных сил Украины складывается тяжелая ситуация на передовой из-за действий российских войск.

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      Юрий Леонов
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