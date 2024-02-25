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19:14, 25 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский признал возможность новой потери территорий Украиной

Зеленский признал возможность дальнейшей потери территорий Украиной

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина будет и в будущем терять территорию из-за ситуации на фронте. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

Зеленский выступил с заявлением на форуме «Украина. Год 2024». По его словам, для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается тяжелая ситуация на передовой из-за действий российских войск.

«Давление на фронте очень сильное. (…) Мы будем терять 100 метров, 50 метров. Это для нас важно, но стратегически важнее не терять людей», — заявил украинский лидер.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал потери Украины на земле не имеющими стратегического значения. Он добавил, что страна по-прежнему ждет поставки западных истребителей F-16 и увеличение количества систем противовоздушной обороны (ПВО).

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      Юрий Леонов
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