Зеленский признал возможность новой потери территорий Украиной

Зеленский признал возможность дальнейшей потери территорий Украиной

Украина будет и в будущем терять территорию из-за ситуации на фронте. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

Зеленский выступил с заявлением на форуме «Украина. Год 2024». По его словам, для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается тяжелая ситуация на передовой из-за действий российских войск.

«Давление на фронте очень сильное. (…) Мы будем терять 100 метров, 50 метров. Это для нас важно, но стратегически важнее не терять людей», — заявил украинский лидер.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал потери Украины на земле не имеющими стратегического значения. Он добавил, что страна по-прежнему ждет поставки западных истребителей F-16 и увеличение количества систем противовоздушной обороны (ПВО).