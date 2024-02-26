На Украине заявили о сложной ситуации для ВСУ на многих направлениях

Главком ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации для Киева на многих направлениях

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о сложной ситуации для Киева на многих направлениях. Об этом украинский главком написал в своем Telegram-канале.

«На многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля», — отметил он.

Сырский и глава Минобороны Украины Рустем Умеров посетили передовые командные пункты в зоне боевых действий. Командующие группировками войск доложили главкому ВСУ и министру обороны о ситуации на передовой. Сырский уточнил, что были обсуждены следующие шаги, в том числе защита украинских сил от беспилотников, а также усиление некоторых участков фронта.

В феврале позиции ВСУ посещал президент Украины Владимир Зеленский. Он побывал на купянском направлении. Как сообщалось, украинскому лидеру сообщили об оперативной ситуации на этом участке фронта.