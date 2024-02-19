Зеленский посетил ВСУ на купянском направлении
Зеленский посетил позиции ВСУ на купянском направлении
Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции армии на купянском направлении. Об этом сообщил его офис.
«Зеленский во время поездки в Харьковскую область побывал в батальонном командном пункте 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая выполняет боевые задачи по обороне Купянска», — говорится в заявлении.
Командир бригады Алексей Трубников доложил Зеленскому об оперативной ситуации на этом участке фронта и взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют беспилотники различных типов.