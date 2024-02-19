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15:14, 19 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский посетил ВСУ на купянском направлении

Зеленский посетил позиции ВСУ на купянском направлении

Фото: Wolfgang Rattay / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции армии на купянском направлении. Об этом сообщил его офис.

«Зеленский во время поездки в Харьковскую область побывал в батальонном командном пункте 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая выполняет боевые задачи по обороне Купянска», — говорится в заявлении.

Командир бригады Алексей Трубников доложил Зеленскому об оперативной ситуации на этом участке фронта и взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют беспилотники различных типов.

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      Кристина Есикова
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