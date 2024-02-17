Зеленский признал превосходство российских войск над ВСУ

Зеленский на Мюнхенской конференции признал превосходство войск РФ над ВСУ

Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности признал превосходство российских войск над ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик назвал украинский конфликт несправедливым «с точки зрения преимущества». «Если у тебя артиллерия [дальностью] до 20 километров, а у России артиллерия — 40 километров. Вот вам и ответ», — подчеркнул он. Зеленский заявил, что в итоге живой человек сражается против дальнобойных боевых систем. По его словам, это несправедливо и «противоречит идеологии войны».

Ранее Зеленский заявил, что если США перестанут оказывать помощь Украине, то Киев перестанет считать эту страну своим стратегическим партнером. По словам политика, он даже не рассматривает альтернативы такому формату партнерства.

16 февраля стало известно, что Палата представителей Соединенных Штатов ушла на перерыв до конца февраля без согласования помощи Украине, законодатели так и не проголосовали по соответствующему законопроекту.