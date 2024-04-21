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19:49, 21 апреля 2024Наука и техника

Полковник высказался об опасности готовящихся к передаче Украине ракет ATACMS

Полковник в отставке Матвийчук: российские ПВО и ПРО видят ATACMS

Фото: Defense Ministry / Globallookpress.com

Российские средства противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) видят готовящиеся к передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты ATACMS, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Об опасности американского оружия он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Ракета ATACMS появилась в конце 80-х годов. Очень интересна тем, что ее можно было запускать с реактивной системы залпового огня M270 MLRS. Дальность стрельбы в пределах 150-200 километров. Она осколочно-фугасная. Достаточно серьезная ракета, но уже старенькая», — отметил Матвийчук.

Украинцы, как я полагаю, возлагают огромные надежды на эту ракету. Но ракета дорогая. Поэтому большого количества им, конечно, не поставят. Но для нас это неприятный момент

Анатолий Матвийчукполковник в отставке, военный эксперт
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Ранее стало известно, что США могут возобновить поставки оружия Киеву к концу следующей недели. Глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер отметил, что в новый пакет помощи войдут баллистические ракеты ATACMS.

Палата представителей Конгресса США ранее приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также Конгресс США принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

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