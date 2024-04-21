Полковник высказался об опасности готовящихся к передаче Украине ракет ATACMS
Российские средства противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) видят готовящиеся к передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты ATACMS, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Об опасности американского оружия он высказался в разговоре с «Лентой.ру».
«Ракета ATACMS появилась в конце 80-х годов. Очень интересна тем, что ее можно было запускать с реактивной системы залпового огня M270 MLRS. Дальность стрельбы в пределах 150-200 километров. Она осколочно-фугасная. Достаточно серьезная ракета, но уже старенькая», — отметил Матвийчук.
Украинцы, как я полагаю, возлагают огромные надежды на эту ракету. Но ракета дорогая. Поэтому большого количества им, конечно, не поставят. Но для нас это неприятный момент
Ранее стало известно, что США могут возобновить поставки оружия Киеву к концу следующей недели. Глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер отметил, что в новый пакет помощи войдут баллистические ракеты ATACMS.
Палата представителей Конгресса США ранее приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также Конгресс США принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.