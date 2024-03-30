Зеленский заявил о планах бить по Крыму американскими ракетами. США уже пообещали Украине ATACMS
Украина намерена использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Крыму. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
По его словам, главной целью в Крыму для Украины являются аэродромы. Однако необходимых дальнобойных ракет у Киева пока нет.
«Ракеты ATACMS сейчас не на Украине… Россия знает, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма», — заявил Зеленский, подчеркнув, что Украине срочно необходимы дальнобойные американские ракеты.
США намерены поставить Украине ракеты в новом пакете военной помощи
12 марта помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов.
«Сегодня от лица президента Джо Байдена я объявляю о передаче пакета военной помощи Украине стоимостью $300 миллионов для удовлетворения некоторых из ее наиболее острых нужд», — уточнил Салливан.
Предполагается, что в рамках данного пакета помощи Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат дальнобойные ракеты ATACMS, а также дополнительные снаряды для 155-миллиметровых гаубиц и управляемой ракетной системы залпового огня.
Это первый за несколько месяцев пакет военной помощи Украине от Америки. Последний раз США направили Украине 250 миллионов долларов в конце декабря 2023 года, после чего в Конгрессе начались споры по поводу дальнейшей поддержки Киева. На фоне этого Зеленский стал сомневаться в искренности поддержки американского правительства.
«Мы рассчитываем на наших партнеров, и я надеюсь, что это не только слова, что на самом деле речь идет не о том, как просто ослабить Россию, а о том, как сделать нас более сильными», — заявил он.
В Крыму пообещали найти «противоядие» от американских ракет
В Госдуме отреагировали на заявление Владимира Зеленского — депутат от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Вооруженные силы России найдут способ противостоять ударам американских ракет по Крыму.
«Зеленский нам не просто предупреждение, а целый план действий разболтал. Я не сомневаюсь, что на каждый яд наши расчеты ПВО уже ищут и найдут противоядие, так что плеваться ядом у Зеленского вряд ли успешно получится», — пообещал Белик.
Он напомнил, что ни одно вооружение, полученное Украиной от западных стран, не помогло ВСУ добиться успехов на поле боя. Ко всем поставкам Киеву от Запада в России относятся внимательно, не расслабляясь и не отмахиваясь от возможных угроз.