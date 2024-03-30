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17:13, 30 марта 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о планах бить по Крыму американскими ракетами. США уже пообещали Украине ATACMS

Президент Зеленский заявил о планах Украины бить ракетами США ATACMS по Крыму

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украина намерена использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Крыму. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, главной целью в Крыму для Украины являются аэродромы. Однако необходимых дальнобойных ракет у Киева пока нет.

«Ракеты ATACMS сейчас не на Украине… Россия знает, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма», — заявил Зеленский, подчеркнув, что Украине срочно необходимы дальнобойные американские ракеты.

США намерены поставить Украине ракеты в новом пакете военной помощи

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12 марта помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов.

«Сегодня от лица президента Джо Байдена я объявляю о передаче пакета военной помощи Украине стоимостью $300 миллионов для удовлетворения некоторых из ее наиболее острых нужд», — уточнил Салливан.

Предполагается, что в рамках данного пакета помощи Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат дальнобойные ракеты ATACMS, а также дополнительные снаряды для 155-миллиметровых гаубиц и управляемой ракетной системы залпового огня.

Это первый за несколько месяцев пакет военной помощи Украине от Америки. Последний раз США направили Украине 250 миллионов долларов в конце декабря 2023 года, после чего в Конгрессе начались споры по поводу дальнейшей поддержки Киева. На фоне этого Зеленский стал сомневаться в искренности поддержки американского правительства.

«Мы рассчитываем на наших партнеров, и я надеюсь, что это не только слова, что на самом деле речь идет не о том, как просто ослабить Россию, а о том, как сделать нас более сильными», — заявил он.

Фото: Umit Bektas / Reuters

В Крыму пообещали найти «противоядие» от американских ракет

В Госдуме отреагировали на заявление Владимира Зеленского — депутат от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Вооруженные силы России найдут способ противостоять ударам американских ракет по Крыму.

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«Зеленский нам не просто предупреждение, а целый план действий разболтал. Я не сомневаюсь, что на каждый яд наши расчеты ПВО уже ищут и найдут противоядие, так что плеваться ядом у Зеленского вряд ли успешно получится», — пообещал Белик.

Он напомнил, что ни одно вооружение, полученное Украиной от западных стран, не помогло ВСУ добиться успехов на поле боя. Ко всем поставкам Киеву от Запада в России относятся внимательно, не расслабляясь и не отмахиваясь от возможных угроз.

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      Маргарита Миронова
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