Зеленский заявил о планах использовать ATACMS для ударов по Крыму

Зеленский: Украина намерена использовать ракеты ATACMS для ударов по Крыму

Украина планирует использовать американские ракеты ATACMS для ударов по территории Крыма, заявил глава государства Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в ходе интервью обозревателю газеты The Washington Post Дэвиду Игнэйшесу.

Президент рассказал, что Киев собирается атаковать аэродромы полуострова. При этом он отметил, что Украина еще не получила ракеты от США.

12 марта помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. Предполагается, что ВСУ получат ATACMS, а также дополнительные снаряды для 155-миллиметровых гаубиц и управляемой ракетной системы залпового огня.