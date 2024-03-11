Разведка Украины заявила, что готовит серьезную операцию в Крыму. Что планирует Киев?
Украина занимается подготовкой военной операции в Крыму. Планы Киева раскрыл начальник Главного управления разведки (ГУР) республики Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«Наши действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму», — высказался он. Также он добавил, что это «хороший посыл» для местного населения.
В спецслужбе пояснили, что все действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Черного моря в 2022-2023 годах «связаны одним стратегическим замыслом». В ведомстве указали, что сюда же можно отнести попытки украинских военных атаковать левобережье Днепра в Херсонской области.
Это все подготовительные мероприятия к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и отхода
В России ответили на планы Киева провести операцию в Крыму
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров осудил подобные заявления и назвал необычным тот факт, что разведка в открытую говорит о своих планах.
Как правило, руководство спецслужб не только не рассказывает о предстоящих операциях, но и не комментирует их после того, как они совершаются
По мнению сенатора, эти слова — либо фейк, либо глупость. Тем не менее он подчеркнул, что заявление Буданова примут к сведению, и российские структуры будут готовы.
Глава Минобороны Украины обещал, что в 2024 году Киев вернет полуостров под свой контроль
В конце 2023 года глава ведомства Рустем Умеров в интервью немецкому изданию Bild сказал, что в 2024 году Киев вернет Крым. «Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель», — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что Украина готовится захватить Крым. При этом конкретных сроков он озвучивать не стал. «Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение на площадках других государств», — сказал политик.
Также, отвечая на вопрос, рассматривает ли он какой-либо вариант мирного урегулирования конфликта, который не подразумевает возвращения республикой контроля над Крымом, президент Украины заявил, что это не будет победой.
Президент Польши усомнился в том, что Украина сможет вернуть Крым
В феврале Анджей Дуда признался, что не знает, вернет ли Украина Крым. «Крым является особенным местом, в том числе и по историческим причинам. На самом деле, если мы посмотрим исторически, он находился в руках России большую часть времени», — сказал польский президент.
В Польше и на Украине слова Дуды вызвали волну возмущения. В частности, депутат от Гражданской коалиции Роман Гертич заявил, что это «невероятно глупое заявление», а посол Украины в Польше Василий Зварич сказал, что «Крым — это Украина» и так будет и дальше. Позднее Дуда попытался оправдаться и подчеркнул, что его позиция в отношении проведения Россией спецоперации на Украине была и остается четкой и недвусмысленной.