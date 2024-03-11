Глава ГУР Буданов: Украина готовит военную операцию в Крыму

Украина занимается подготовкой военной операции в Крыму. Планы Киева раскрыл начальник Главного управления разведки (ГУР) республики Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Наши действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму», — высказался он. Также он добавил, что это «хороший посыл» для местного населения.

В спецслужбе пояснили, что все действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Черного моря в 2022-2023 годах «связаны одним стратегическим замыслом». В ведомстве указали, что сюда же можно отнести попытки украинских военных атаковать левобережье Днепра в Херсонской области.

Это все подготовительные мероприятия к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и отхода Кирилл Буданов начальник Главного управления разведки Минобороны Украины

В России ответили на планы Киева провести операцию в Крыму

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров осудил подобные заявления и назвал необычным тот факт, что разведка в открытую говорит о своих планах.

Как правило, руководство спецслужб не только не рассказывает о предстоящих операциях, но и не комментирует их после того, как они совершаются Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

По мнению сенатора, эти слова — либо фейк, либо глупость. Тем не менее он подчеркнул, что заявление Буданова примут к сведению, и российские структуры будут готовы.

Глава Минобороны Украины обещал, что в 2024 году Киев вернет полуостров под свой контроль

В конце 2023 года глава ведомства Рустем Умеров в интервью немецкому изданию Bild сказал, что в 2024 году Киев вернет Крым. «Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель», — отметил он.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что Украина готовится захватить Крым. При этом конкретных сроков он озвучивать не стал. «Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение на площадках других государств», — сказал политик.

Также, отвечая на вопрос, рассматривает ли он какой-либо вариант мирного урегулирования конфликта, который не подразумевает возвращения республикой контроля над Крымом, президент Украины заявил, что это не будет победой.

Президент Польши усомнился в том, что Украина сможет вернуть Крым

В феврале Анджей Дуда признался, что не знает, вернет ли Украина Крым. «Крым является особенным местом, в том числе и по историческим причинам. На самом деле, если мы посмотрим исторически, он находился в руках России большую часть времени», — сказал польский президент.

В Польше и на Украине слова Дуды вызвали волну возмущения. В частности, депутат от Гражданской коалиции Роман Гертич заявил, что это «невероятно глупое заявление», а посол Украины в Польше Василий Зварич сказал, что «Крым — это Украина» и так будет и дальше. Позднее Дуда попытался оправдаться и подчеркнул, что его позиция в отношении проведения Россией спецоперации на Украине была и остается четкой и недвусмысленной.