В России ответили на планы Киева провести серьезную военную операцию в Крыму

Сенатор Джабаров осудил план Киева провести серьезную военную операцию в Крыму

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на озвученный главой Главного управления разведки (ГУР) республики Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) план провести серьезную военную операцию в Крыму. В беседе с «Лентой.ру» сенатор осудил подобное заявление Киева.

«Не очень обычное дело слышать такие заявления от руководителя спецслужбы. Как правило, руководство спецслужб не только не рассказывает о предстоящих операциях, но и не комментирует их после того, как они совершаются (...) Думаю, что это маловероятно, но тем не менее мы примем к сведению заявления Буданова, и российские структуры будут к этому готовы», — сказал Джабаров.

Либо это фейк, либо это глупость, либо это какая-то уверенность в том, что это обязательно будет реализовано Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Буданов сообщил, что Украина готовит серьезную военную операцию в Крыму. «Наши действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму», — сказал глава ГУР, подчеркнув, что военные проверяют свои утверждения о «путях подхода и отхода оттуда».

В ГУР добавили, что украинские войска в 2022-2023 годах осуществляли в районе Черного моря действия, которые были «связаны одним стратегическим замыслом». В спецслужбе отметили, что попытки атаковать левобережье Днепра в Херсонской области служат этой же цели.