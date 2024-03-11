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12:12, 11 марта 2024Бывший СССР

Разведка Украины анонсировала серьезную военную операцию в Крыму

Глава ГУР Украины Буданов: Киев готовит серьезную военную операцию в Крыму

Фото: Reuters

Украина готовит «серьезную военную операцию» в Крыму. Ее анонсировал глава Главного управления разведки (ГУР) республики Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает Telegram-канал спецслужбы.

«Наши действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму», — сказал Буданов. Он подчеркнул, что военные проверяют свои утверждения о «путях подхода и отхода оттуда».

В ГУР заявили, что украинские войска в 2022-2023 годах осуществляли в районе Черного моря действия, которые были «связаны одним стратегическим замыслом». В спецслужбе отметили, что попытки атаковать левобережье Днепра в Херсонской области служат этой же цели.

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      Алевтина Запольская
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