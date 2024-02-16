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15:33, 16 февраля 2024Бывший СССР

Украинская разведка объяснила сложность возвращения Донбасса

Глава ГУР Украины Буданов: Киеву будет труднее вернуть Донбасс, чем Крым

Фото: Radio Liberty / Radio Free Europe / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Киеву будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) изданию Liberation.

«Я думаю, что Донбасс будет труднее вернуть. Потому что там есть непрерывная линия снабжения», — объяснил он.

Ранее Буданов заявил, что ситуация на фронте для Киева складывается плохо из-за дефицита снарядов. При этом, как он утверждает, обстановка на передовой не критическая. Буданов объяснил дефицит боеприпасов высокой интенсивностью и продолжительностью боевых действий.

В феврале американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением о том, что Крым и Донбасс продолжат оставаться за Россией.

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      Кристина Есикова
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