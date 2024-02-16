Украинская разведка объяснила сложность возвращения Донбасса
Глава ГУР Украины Буданов: Киеву будет труднее вернуть Донбасс, чем Крым
Киеву будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) изданию Liberation.
«Я думаю, что Донбасс будет труднее вернуть. Потому что там есть непрерывная линия снабжения», — объяснил он.
Ранее Буданов заявил, что ситуация на фронте для Киева складывается плохо из-за дефицита снарядов. При этом, как он утверждает, обстановка на передовой не критическая. Буданов объяснил дефицит боеприпасов высокой интенсивностью и продолжительностью боевых действий.
В феврале американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением о том, что Крым и Донбасс продолжат оставаться за Россией.