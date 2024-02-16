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13:35, 16 февраля 2024Бывший СССР

Буданов заявил о плохой ситуации на фронте

Буданов: ситуация на фронте плохая, ВСУ не хватает снарядов

Фото: Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

Ситуация на фронте для Украины складывается плохо из-за дефицита снарядов. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов, передает «РБК-Украина».

«Плохая [ситуация на фронте], но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и для этого есть объективные причины», — сказал глава разведки. Он объяснил проблему высокой интенсивностью и продолжительностью боевых действий.

«Объемы, которые нам предоставляют наши партнеры, недостаточны для покрытия наших потребностей, равно как и наша промышленность», — объяснил Буданов.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тарнавский признал, что украинская армия готовит позиции для отступления под Авдеевкой.

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