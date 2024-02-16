Генерал ВСУ Тарнавский заявил о подготовке позиций для отступления под Авдеевкой

Украинская армия готовит позиции для отступления под Авдеевкой. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тарнавский.

Он рассказал, что в настоящее время идет плановое усиление подразделений ВСУ, а также делается маневр войсками на угрожающих направлениях. «Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления на основе всех возможных сценариев», — указал генерал.

Тарнавский также отметил, что оборонительная операция все еще продолжается. В то же время сейчас главный приоритет командования ВСУ — сохранение жизни солдат.

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Российские военкоры раскрыли подробности тяжелого положения ВСУ под Авдеевкой

Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что 15 февраля российские войска значительно улучшили свои позиции на авдеевском направлении, в то время как ВСУ оказались в тяжелом положении. По его словам, «удавка окружения затягивается».

«Противник пытается выйти из почти сформированного котла, несет значительные потери. Морально-психологическое состояние боевиков ВСУ крайне тяжелое», — подчеркнул военкор.

Он добавил, что из-за работы российской артиллерии особенно нелегко приходится бойцам бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). «Азовцев», в свою очередь, перебросили на это направление ранее в феврале — они должны были помочь в стабилизации обстановки.

Военкор Евгений Лисицын рассказал, что ВС России смогли взять эшелонированный район ВСУ «Зенит» на юге авдеевского направления. Он также указал, что Киев создавал здесь оборонные укрепления с 2014 года. Мониторинговый проект DeepState, работающий в интересах ВСУ, подтвердил, что военные отошли с позиций в районе «Зенита».

В ВСУ признали проблемы со снабжением под Авдеевкой

О том, что под Авдеевкой складывается сложная и напряженная обстановка, также сообщил новый главком ВСУ Александр Сырский. Он отмечал, что численность российских войск там в разы больше. Помимо этого, главком ВСУ добавил, что силы России наносят удары по украинским позициям при помощи авиационных бомб, также под Авдеевкой ведется плотный огонь из артиллерии и минометов.

Положение пытающихся удерживать город подразделений ВСУ сильно осложнилось после прорыва российских частей в направлении стратегически важной трассы. «Дорога, которая вела в город, простреливается полностью. Обстановка в Авдеевке очень сложная», — заявлял глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

В свою очередь, спикер оперативно-стратегической группировки «Таврия» Дмитрий Лиховий признал, что ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой — там уже несколько дней продолжаются уличные бои. Он рассказал, что украинские военные пытаются удержать город, однако командование армией может отвести войска из этого района.

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российская армия начала штурм Авдеевки по всем направлениям после Нового года

В начале января появились сообщения, что российские бойцы активно применяли артиллерию и наносили удары по украинским войскам под Авдеевкой. Утверждалось, что они одновременно штурмуют около 20 направлений.

Незадолго до этого завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин также рассказал, что новая фаза действий ВС России стала возможной после взятия под контроль Марьинки в преддверии Нового года. Он также выразил уверенность в том, что российские войска готовы достичь поставленных целей в рамках указанного направления.

Авдеевка расположена в 13 километрах севернее Донецка, до начала спецоперации там проживало около 35 тысяч человек. Бои за город продолжаются с самого начала конфликта. В 2014-м несколько месяцев город контролировали силы ДНР, однако позже Авдеевка снова оказалась под контролем Украины.