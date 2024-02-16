ВСУ в тяжелом положении под Авдеевкой. Украинская армия готовится к отступлению
Украинская армия готовит позиции для отступления под Авдеевкой. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тарнавский.
Он рассказал, что в настоящее время идет плановое усиление подразделений ВСУ, а также делается маневр войсками на угрожающих направлениях. «Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления на основе всех возможных сценариев», — указал генерал.
Тарнавский также отметил, что оборонительная операция все еще продолжается. В то же время сейчас главный приоритет командования ВСУ — сохранение жизни солдат.
Российские военкоры раскрыли подробности тяжелого положения ВСУ под Авдеевкой
Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что 15 февраля российские войска значительно улучшили свои позиции на авдеевском направлении, в то время как ВСУ оказались в тяжелом положении. По его словам, «удавка окружения затягивается».
«Противник пытается выйти из почти сформированного котла, несет значительные потери. Морально-психологическое состояние боевиков ВСУ крайне тяжелое», — подчеркнул военкор.
Он добавил, что из-за работы российской артиллерии особенно нелегко приходится бойцам бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). «Азовцев», в свою очередь, перебросили на это направление ранее в феврале — они должны были помочь в стабилизации обстановки.
Военкор Евгений Лисицын рассказал, что ВС России смогли взять эшелонированный район ВСУ «Зенит» на юге авдеевского направления. Он также указал, что Киев создавал здесь оборонные укрепления с 2014 года. Мониторинговый проект DeepState, работающий в интересах ВСУ, подтвердил, что военные отошли с позиций в районе «Зенита».
В ВСУ признали проблемы со снабжением под Авдеевкой
О том, что под Авдеевкой складывается сложная и напряженная обстановка, также сообщил новый главком ВСУ Александр Сырский. Он отмечал, что численность российских войск там в разы больше. Помимо этого, главком ВСУ добавил, что силы России наносят удары по украинским позициям при помощи авиационных бомб, также под Авдеевкой ведется плотный огонь из артиллерии и минометов.
Положение пытающихся удерживать город подразделений ВСУ сильно осложнилось после прорыва российских частей в направлении стратегически важной трассы. «Дорога, которая вела в город, простреливается полностью. Обстановка в Авдеевке очень сложная», — заявлял глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
В свою очередь, спикер оперативно-стратегической группировки «Таврия» Дмитрий Лиховий признал, что ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой — там уже несколько дней продолжаются уличные бои. Он рассказал, что украинские военные пытаются удержать город, однако командование армией может отвести войска из этого района.
Российская армия начала штурм Авдеевки по всем направлениям после Нового года
В начале января появились сообщения, что российские бойцы активно применяли артиллерию и наносили удары по украинским войскам под Авдеевкой. Утверждалось, что они одновременно штурмуют около 20 направлений.
Незадолго до этого завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин также рассказал, что новая фаза действий ВС России стала возможной после взятия под контроль Марьинки в преддверии Нового года. Он также выразил уверенность в том, что российские войска готовы достичь поставленных целей в рамках указанного направления.
Авдеевка расположена в 13 километрах севернее Донецка, до начала спецоперации там проживало около 35 тысяч человек. Бои за город продолжаются с самого начала конфликта. В 2014-м несколько месяцев город контролировали силы ДНР, однако позже Авдеевка снова оказалась под контролем Украины.