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13:28, 6 января 2024Бывший СССР

Армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям. Что значат бои за этот населенный пункт?

Военный эксперт Глазунов: взятие Авдеевки позволит ВС РФ наступать дальше

Фото: РИА Новости

Армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что в последние несколько дней российские бойцы активно применяли артиллерию и наносили авиаудары. По данным украинской стороны, россияне штурмуют около 20 направлений.

В США заявили о продвижении России в районе Авдеевки

«Русская весна» со ссылкой на американский Институт изучения войны сообщает, что российские войска продвинулись вперед в районе Авдеевки и усилили темп наступательных операций в этом районе. Кроме того, отмечается, что, согласно видео от 4 января, армия России продвинулась к северу от Авдеевки.

Вооруженные силы России и Вооруженные силы Украины (ВСУ) также продолжали бои к северо-западу и югу от Артемовска, к западу и юго-западу от Донецка в районе Марьинки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки. Указывается, что российские военные могут активизироваться в районе Купянска.

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В России отметили важность Авдеевки для продвижения за пределами Донбасса

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что взятие Авдеевки позволит российским силам наступать дальше за пределами Донбасса.

«По сути, после захвата Авдеевки открывается возможность не только для освобождения Донецкой области, но и продвижения дальше, поэтому Авдеевка имеет важное значение», — отметил он.

Глазунов предположил, что российская сторона не будет стараться быстрее взять Авдеевку, так как хочет сохранить численный состав. «Так было, кстати, на всех других направлениях. Основная задача — сократить количество потерь», — пояснил он.

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Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин в конце декабря рассказал, что новая фаза наступления ВС России стала возможной после взятия российскими военными Марьинки 25 декабря. Он также выразил уверенность в том, что российские войска достигнут поставленных задач в рамках указанного направления.

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