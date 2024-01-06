Российская армия начала штурм Авдеевки по всем направлениям

«РВ»: начался штурм Авдеевки по всем направлениям

Начала штурм Авдеевки по всем направлениям. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Штурм сопровождается массированными ударами артиллерии.

Как ранее объяснял военный эксперт Андрей Кошкин, новая фаза штурма Авдеевки стала возможна благодаря освобождению Марьинки. «Мне бы очень хотелось, что Авдеевка долго не устояла, потому что отсюда также идут обстрелы мирных кварталов Донецка», — сказал эксперт.

О переходе к новой фазе штурма стало известно в конце декабря.