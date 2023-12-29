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06:30, 29 декабря 2023Бывший СССР

Полковник объяснил начало новой фазы наступления армии России на Авдеевку

Полковник Кошкин: после взятия Марьинки стало возможным наступление на Авдеевку

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин объяснил начало новой фазы наступления Вооруженных сил (ВС) РФ на Авдеевку. В беседе с «Лентой.ру» Кошкин объяснил, что эти действия стали возможными после взятия российскими военными Марьинки 25 декабря.

«Дело в том, что зачистили Марьинку и весь этот комплекс, который нависал над южным направлением, которое использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ) для наступления. Мне бы очень хотелось, что Авдеевка долго не устояла, потому что отсюда также идут обстрелы мирных кварталов Донецка», — сказал эксперт, говоря о причинах начала второй фазы наступления.

Он также выразил уверенность в том, что ВС РФ достигнут поставленных задач в рамках указанного направления. «Думаю, что эту тактическую задачу мы так же успешно решим, как и решили с Марьинкой», — добавил Кошкин.

Ранее бойцы ВС РФ сообщали, что российская армия начала новую фазу наступления на Авдеевку. Уточнялось, что целью данной фазы наступления названо взятие Авдеевки «под полный огневой контроль». Бойцы уточнили, что непрерывную поддержку штурмовым группам оказывают артиллеристы.

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25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии под контроль Марьинки, что, по его словам, снижает способность ВСУ к обороне и дает российским военным дополнительные возможности к дальнейшим действиям по этому направлению.

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      Кирилл Садовский
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