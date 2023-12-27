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06:16, 28 декабря 2023Бывший СССР

Российская армия начала новую фазу наступления на Авдеевку

«РВ»: российская армия начала новую фазу наступления на Авдеевку

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российская армия начала новую фазу наступления на Авдеевку, сообщает «Русская весна» со ссылкой на бойцов, выполняющих боевые задачи на этом направлении.

Целью данной фазы наступления названо взятие Авдеевки «под полный огневой контроль».

Указывается, что непрерывную поддержку штурмовым группам оказывают артиллеристы. «Огонь ведется сейчас из всех видов артиллерии: работала реактивная артиллерия, сейчас ствольная. ТОС "Солнцепек" слышно, авиация подлетает, бомбы бросает», — говорится в публикации.

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      Марина Совина
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