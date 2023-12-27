Российская армия начала новую фазу наступления на Авдеевку

«РВ»: российская армия начала новую фазу наступления на Авдеевку

Российская армия начала новую фазу наступления на Авдеевку, сообщает «Русская весна» со ссылкой на бойцов, выполняющих боевые задачи на этом направлении.

Целью данной фазы наступления названо взятие Авдеевки «под полный огневой контроль».

Указывается, что непрерывную поддержку штурмовым группам оказывают артиллеристы. «Огонь ведется сейчас из всех видов артиллерии: работала реактивная артиллерия, сейчас ствольная. ТОС "Солнцепек" слышно, авиация подлетает, бомбы бросает», — говорится в публикации.