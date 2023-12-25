Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки в ДНР. Какое стратегическое значение имеет этот населенный пункт?

Российские войска взяли под контроль один из главных укрепрайонов ВСУ Марьинку

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) — одного из главных укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он уточнил, что населенный пункт освободили штурмовые отряды группировки российских войск «Юг» в зоне проведения спецоперации (СВО).

Шойгу заявил, что освобождение Марьинки снизит возможности ВСУ

Как пояснил глава Минобороны, освобождение Маринки не только снизит возможности ВСУ в обороне, но и дает российским военным дополнительные возможности к дальнейшим действиям по этому направлению.

Что немаловажно, мы довольно существенно отодвинули работу артиллерии [ВСУ] под Донецком (...) и это позволяет сегодня более эффективно защищать Донецк от нанесенных ударов Сергей Шойгу глава Минобороны

Владимир Путин отметил, что взятие под контроль этого населенного пункта является успехом. «Действительно, здесь как минимум два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника», — подчеркнул президент.

Путин также поздравил руководителя оборонного ведомства. «Передайте самые теплые поздравления и слова благодарности всему личному составу, всем военнослужащим, которые принимали в разное время на разных этапах участие в боях по освобождению Марьинки», — обратился глава государства к Шойгу.

Отличившихся командиров и бойцов представят к госнаградам

Как сообщил Шойгу, при освобождении Марьинки особо отличились военные прославленной 150-й дивизии.

«В ходе наступательных действий весомый вклад в освобождение города внесли военнослужащие пятой бригады первого армейского корпуса, а особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии», — доложил министр обороны.

Фото: Alexei Danichev / Sputnik / Reuters

Глава ведомства предложил наградить военных государственными наградами. «Считаю возможным, Владимир Владимирович, наградить государственными наградами тех, кто наиболее активно вел боевые действия и отличился при взятии Марьинки», — сказал он.

Владимир Путин согласился с этим. «Знаю, что наши военнослужащие воевали в высшей степени достойно. Безусловно, они достойны государственных наград. Сделайте, пожалуйста, предложение по всем, кого считаете наиболее отличившимися», — ответил президент.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

«Есть командиры и бойцы, которые уже сейчас известны. Командирам понятно, как они воевали. Один из них — Трошин Александр Константинович. Он — командир танкового батальона и старший лейтенант», — добавил Путин.

В декабре над Марьинкой подняли российский флаг

Ранее, 10 декабря, российские войска подняли флаг над Марьинкой. Они установили триколор на месте, где проходили бои. Тогда сообщалось, что штурмовики закрепляются на занятых территориях и проводят разведку лесополосы, а также близлежащего населенного пункта Георгиевка. Кроме того, они выявляли и уничтожали огневые точки ВСУ. Подразделения противника, отступившие из города, безуспешно пытались сорвать ротацию российских войск атакой из минометов и гранатометов.

Боец 103-го полка 150-й дивизии еще раньше, 1 декабря, заявил, что Марьинка перешла под контроль России.

Марьинку назвали одним из важнейших направлений спецоперации

В октябре военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с «Лентой.ру» назвал Марьинку и Авдеевку в числе важнейших направлений спецоперации.

«Наиболее важные сейчас направления — это Марьинка и Авдеевка, южный фланг Артемовска. Марьинка и Авдеевка — это освобождение этих населенных пунктов, потому что в последние недели шли ожесточенные бои. Но эти бои не имели цели продвижения наших войск, основная задача — освободить Марьинку и Авдеевку с таким расчетом, чтобы обезопасить Донецк от артиллерийских обстрелов», — рассказал он.

Также Кнутов сообщил, что российские силы устойчиво продвигаются на купянском и лиманском направлении. А взятие и окружение Купянска, пояснил он, позволит в дальнейшем двигаться к Харькову.