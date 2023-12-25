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18:03, 25 декабря 2023Россия

Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки в ДНР

Шойгу доложил Путину о взятии под контроль Марьинки в ДНР
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Населенный пункт был освобожден штурмовыми отрядами группировки российских войск «Юг» в зоне проведения спецоперации, уточнил глава военного ведомства.

Установление контроля над Марьинкой позволит снизить оборонительный потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) и даст дополнительные возможности российским военнослужащим на этом участке линий соприкосновения, отметил Шойгу.

Глава государства поздравил Шойгу со взятием Марьинки и поручил представить предложения по награждению военнослужащих.

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      Алан Босиков
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