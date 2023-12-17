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11:11, 17 декабря 2023Россия

«Либо они, либо мы» Что известно о российском бойце, оставившем прощальное послание на стене в Марьинке?

Оставившему прощальное послание на стене в Марьинке бойцу Рудакову было 22 года

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцу Вооруженных сил России Роману Рудакову, оставившему прощальное послание на стене в Марьинке Донецкой народной республики, было неполных 22 года. Как выяснили военные корреспонденты, он родился и проживал в Батайске Ростовской области.

Журналисты обнаружили архивный сюжет регионального телеканала, в котором Рудаков демонстрировал на камеру повестку в военкомат. Известно, что он родился 26 декабря 2001 года.

Раскрыты подробности об оставившем послание в Марьинке бойце

Как рассказали на «Первом Ростовском телеканале» 26 сентября прошлого года, на тот момент 20-летний Рудаков демобилизовался из армии всего за три месяца до того, как вновь получил повестку.

Надо родину защищать, значит. Ну а что делать? Либо они, либо мы. Если сейчас никто не будет защищать, они уже здесь будут

Роман Рудаковвоеннослужащий ВС России

Вместе с другими мобилизованными Рудаков прошел медосмотр в пункте временного сбора и готовился к дальнейшей отправке в часть. Сотрудники военкомата проверяли законность призыва и учитывали рекомендации по возрасту и подготовленности к службе.

В Марьинке нашли последнюю просьбу российского бойца

Ранее стало известно, что во время боев в Марьинке на стене дома обнаружили последнюю просьбу российского бойца. Автором письма оказался Рудаков — его имя и родной город были обозначены в подписи.

«Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате», — говорилось в послании на одном из кирпичей в подвале. Рядом находились девять тел. Их останки направят на ДНК-экспертизу.

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По информации военкоров, российская штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии попала в засаду и была окружена. Лишившиеся связи бойцы держали оборону до последнего патрона.

Впоследствии офицеры приняли решение достать из стены кирпич с письмом. Командир полка поручил установить камень в штабе рядом со знаменем части. Консервацией надписи займутся специалисты из Ростовского областного музея краеведения.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Над Марьинкой был поднят российский флаг

10 декабря бойцы подняли над Марьинкой российский флаг. На тот момент Вооруженные силы Украины удерживали не более двух домов у западной границы города, а новые оборонительные сооружения они возводили в нескольких километрах от прежних позиций.

В момент поднятия триколора штурмовики проводили задачи по закреплению на занятых территориях и разведке лесополосы, а также близлежащего населенного пункта Георгиевка. Выявленные огневые точки ВСУ уничтожались. Также сообщалось, что подразделения противника, отступившие из города, предпринимали безуспешные попытки сорвать ротацию российских войск атакой из минометов и гранатометов

Боец 103-го полка 150-й дивизии еще в начале декабря заявил, что Марьинка перешла под контроль России. Министерство обороны Великобритании подтвердило, что Российская армия взяла под контроль большую часть застройки в городе.

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      Варвара Кошечкина
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