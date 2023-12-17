«Либо они, либо мы» Что известно о российском бойце, оставившем прощальное послание на стене в Марьинке?
Бойцу Вооруженных сил России Роману Рудакову, оставившему прощальное послание на стене в Марьинке Донецкой народной республики, было неполных 22 года. Как выяснили военные корреспонденты, он родился и проживал в Батайске Ростовской области.
Журналисты обнаружили архивный сюжет регионального телеканала, в котором Рудаков демонстрировал на камеру повестку в военкомат. Известно, что он родился 26 декабря 2001 года.
Раскрыты подробности об оставившем послание в Марьинке бойце
Как рассказали на «Первом Ростовском телеканале» 26 сентября прошлого года, на тот момент 20-летний Рудаков демобилизовался из армии всего за три месяца до того, как вновь получил повестку.
Надо родину защищать, значит. Ну а что делать? Либо они, либо мы. Если сейчас никто не будет защищать, они уже здесь будут
Вместе с другими мобилизованными Рудаков прошел медосмотр в пункте временного сбора и готовился к дальнейшей отправке в часть. Сотрудники военкомата проверяли законность призыва и учитывали рекомендации по возрасту и подготовленности к службе.
В Марьинке нашли последнюю просьбу российского бойца
Ранее стало известно, что во время боев в Марьинке на стене дома обнаружили последнюю просьбу российского бойца. Автором письма оказался Рудаков — его имя и родной город были обозначены в подписи.
«Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате», — говорилось в послании на одном из кирпичей в подвале. Рядом находились девять тел. Их останки направят на ДНК-экспертизу.
По информации военкоров, российская штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии попала в засаду и была окружена. Лишившиеся связи бойцы держали оборону до последнего патрона.
Впоследствии офицеры приняли решение достать из стены кирпич с письмом. Командир полка поручил установить камень в штабе рядом со знаменем части. Консервацией надписи займутся специалисты из Ростовского областного музея краеведения.
Над Марьинкой был поднят российский флаг
10 декабря бойцы подняли над Марьинкой российский флаг. На тот момент Вооруженные силы Украины удерживали не более двух домов у западной границы города, а новые оборонительные сооружения они возводили в нескольких километрах от прежних позиций.
В момент поднятия триколора штурмовики проводили задачи по закреплению на занятых территориях и разведке лесополосы, а также близлежащего населенного пункта Георгиевка. Выявленные огневые точки ВСУ уничтожались. Также сообщалось, что подразделения противника, отступившие из города, предпринимали безуспешные попытки сорвать ротацию российских войск атакой из минометов и гранатометов
Боец 103-го полка 150-й дивизии еще в начале декабря заявил, что Марьинка перешла под контроль России. Министерство обороны Великобритании подтвердило, что Российская армия взяла под контроль большую часть застройки в городе.