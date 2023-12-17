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02:29, 17 декабря 2023Россия

«Позаботьтесь о моей матери, сестре и брате» В Марьинке нашли последнюю просьбу российского бойца

В Марьинке нашли послание российского солдата с просьбой позаботиться о семье

Фото: @RT_russian

Во время зачистки Марьинки в Донецкой народной республики (ДНР) на стене одного из домой обнаружили последнюю просьбу российского бойца. Автор письма, Роман Рудаков из Батайска, попросил тех, кто его найдет, позаботиться о его матери, сестре и брате.

Рядом с посланием находилось девять тел. По информации военкоров, российская штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии попала в засаду и была окружена. Лишившиеся связи бойцы держали оборону до последнего патрона.

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что останки бойцов будут направлены на ДНК-экспертизу.

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После зачистки территории один из офицеров решил достать из стены кирпич с посланием. Позднее командир полка принял решение установить камень в штабе рядом со знаменем части. Консервацией надписи займутся специалисты из Ростовского областного музея краеведения.

Над Марьинкой подняли российский флаг

10 декабря бойцы подняли над Марьинкой российский флаг. Как выяснил телеканал RT, на тот момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживали не более двух домов у западной границы города, а новые оборонительные сооружения украинские войска возводят в нескольких километрах от прежних позиций.

В момент поднятия триколора штурмовики проводили задачи по закреплению на занятых территориях и разведке лесополосы, а также близлежащего населенного пункта Георгиевка. Выявленные огневые точки ВСУ уничтожались. Также сообщалось, что подразделения противника, отступившие из города, предпринимали безуспешные попытки сорвать ротацию российских войск атакой из минометов и гранатометов.

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1 декабря боец 103-го полка 150-й дивизии заявил, что Марьинка перешла под контроль России. Министерство обороны Великобритании подтвердило, что Российская армия взяла под контроль большую часть застройки в городе.

В октябре военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с «Лентой.ру» назвал Марьинку и Авдеевку в числе важнейших направлений спецоперации. По его словам, взятие этих городов под контроль может защитить Донецк от обстрелов.

Путин поразился подвигами российских бойцов

8 декабря президент России Владимир Путин поразился подвигами бойцов на специальной военной операции (СВО). По его словам, бойцы, участвующие в спецоперации, обладают такой же силой духа и характером, которые отличали защитников Отечества.

Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна

Владимир Путинпрезидент России

Также российский лидер указал, что будущее страны зависит от боевой работы участников СВО. «Жизнь на фронте, когда стреляют, летают, как мухи над головой, — это гораздо все сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев в кремлевских павильонах», — сказал глава государства.

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      Марина Совина
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