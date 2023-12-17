В Марьинке на стене дома обнаружили последнюю просьбу российского бойца

В Марьинке на стене дома обнаружили последнее послание российского бойца

Во время зачистки Марьинки на стене одного из домой обнаружили последнюю просьбу российского бойца. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Рядом с посланием находилось девять тел. Автор письма, Роман Рудаков из Батайска, попросил тех, кто его найдет, позаботиться о его матери, сестре и брате.

По информации военкоров, российская штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии попала в засаду и была окружена. Лишившиеся связи бойцы держали оборону до последнего патрона.

После зачистки территории один из офицеров решил достать из стены кирпич с посланием. Позднее командир полка принял решение установить камень в штабе рядом со знаменем части.