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01:01, 17 декабря 2023Россия

В Марьинке на стене дома обнаружили последнюю просьбу российского бойца

В Марьинке на стене дома обнаружили последнее послание российского бойца

Фото: @RT_russian

Во время зачистки Марьинки на стене одного из домой обнаружили последнюю просьбу российского бойца. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Рядом с посланием находилось девять тел. Автор письма, Роман Рудаков из Батайска, попросил тех, кто его найдет, позаботиться о его матери, сестре и брате.

По информации военкоров, российская штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии попала в засаду и была окружена. Лишившиеся связи бойцы держали оборону до последнего патрона.

После зачистки территории один из офицеров решил достать из стены кирпич с посланием. Позднее командир полка принял решение установить камень в штабе рядом со знаменем части.

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      Марина Совина
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