Британская разведка сообщила о взятии Россией большей части Марьинки

Британская разведка: Россия контролирует большую часть Марьинки

Российская армия взяла под контроль большую часть застройки в Марьинке. Такое заявление сделало Министерство обороны Великобритании в социальной сети X (бывший Twitter).

По данным британской разведки, России удалось занять большую часть города. В то же время военное ведомство сообщило, что Вооруженные силы Украины сохраняют контроль над некоторыми участками на западной окраине населенного пункта.

Марьинка находится на передовой с 2014 года, до начала боевых действий в ней проживало около 9 тысяч человек. С начала конфликта на юго-востоке Украины ВСУ регулярно обстреливали Донецк с территории города.

Ранее сообщалось, что город полностью перешел под контроль российских войск. Соответствующее заявление 1 декабря сделал один из военнослужащих 103-го полка Вооруженных сил России.

