Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:41, 5 декабря 2023Бывший СССР

Британская разведка сообщила о взятии Россией большей части Марьинки

Британская разведка: Россия контролирует большую часть Марьинки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль большую часть застройки в Марьинке. Такое заявление сделало Министерство обороны Великобритании в социальной сети X (бывший Twitter).

По данным британской разведки, России удалось занять большую часть города. В то же время военное ведомство сообщило, что Вооруженные силы Украины сохраняют контроль над некоторыми участками на западной окраине населенного пункта.

Марьинка находится на передовой с 2014 года, до начала боевых действий в ней проживало около 9 тысяч человек. С начала конфликта на юго-востоке Украины ВСУ регулярно обстреливали Донецк с территории города.

Ранее сообщалось, что город полностью перешел под контроль российских войск. Соответствующее заявление 1 декабря сделал один из военнослужащих 103-го полка Вооруженных сил России.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине случайно раскрыли партнера по производству боеприпасов. Им оказался Азербайджан

      Путин поставил масштабную задачу на 2030 год

      Британская разведка сообщила о взятии Россией большей части Марьинки

      В Госдуму внесли законопроект об увеличении страхового стажа родителей

      Роднина высмеяла заявление украинки Магучих о российских спортсменах

      Зарегистрированная на экс-полковника полиции машина протаранила магазин

      Скандального бизнесмена обманом лишили квартиры в Москве

      Невзорова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      На Украине женщинам предложили пойти на фронт

      В российском городе провалился асфальт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости