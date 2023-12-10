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11:31, 10 декабря 2023Россия

Путин заявил о зависимости будущего России от боевой работы участников СВО

Путин заявил, что будущее России зависит от боевой работы участников СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Будущее России зависит от боевой работы участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле 8 декабря. Новые кадры с мероприятия появились в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

«Жизнь на фронте, когда стреляют, летают как мухи над головой, — это гораздо все сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев в кремлевских павильонах», — сказал глава государства.

В ходе церемонии Путин также заявил, что поразился подвигами бойцов на специальной военной операции. По его словам, российские военнослужащие обладают такой же силой духа и характером, которые отличали защитников Отечества в годы Второй мировой войны.

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      Сергей Истомин
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