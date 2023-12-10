Путин заявил о зависимости будущего России от боевой работы участников СВО

Путин заявил, что будущее России зависит от боевой работы участников СВО

Будущее России зависит от боевой работы участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле 8 декабря. Новые кадры с мероприятия появились в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

«Жизнь на фронте, когда стреляют, летают как мухи над головой, — это гораздо все сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев в кремлевских павильонах», — сказал глава государства.

В ходе церемонии Путин также заявил, что поразился подвигами бойцов на специальной военной операции. По его словам, российские военнослужащие обладают такой же силой духа и характером, которые отличали защитников Отечества в годы Второй мировой войны.

