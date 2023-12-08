Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:13, 8 декабря 2023Россия

Появилось видео с заявлением Путина о выдвижении кандидатом в президенты

Кремль опубликовал видео с заявлением Путина о выдвижении в президенты

Появились кадры с заявлением президента России Владимира Путина о выдвижении кандидатом на пост главы государства. Видео опубликовал Telegram-канал Кремля.

На записи видно, как после церемонии вручения звезд Героям России к Путину подошли несколько человек, в том числе герой Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога, который от лица всего Донбасса попросил главу государства принять участие в президентских выборах.

Военнослужащий подчеркнул, что благодаря Путину жители Донбасса получили свободу и право выбора, но впереди еще много работы. «Вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность Президента Российской Федерации», — ответил Жоге глава государства.

Ранее стало известно, что первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Даты проведения голосования утвердила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин снова идет в президенты в 2024 году. До выборов осталось три месяца

      В России вырастили сотни «единорогов»

      Туристку изнасиловали на борту круизного лайнера на популярном курорте Европы

      Пассажирам метро пришлось справлять нужду в вагоне из-за сбоя электричества

      В Польше призвали Зеленского уйти в отставку

      В Британии ответили на обвинения Джонсону в срыве переговоров России и Украины

      Путин рассказал о разных мыслях по участию в выборах президента

      Появилось видео с заявлением Путина о выдвижении кандидатом в президенты

      С севера сектора Газа вывезли 50 миллионов долларов ради спасения экономики

      В Молдавии отказались вернуть в эфир российские телеканалы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости