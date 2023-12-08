Появилось видео с заявлением Путина о выдвижении кандидатом в президенты

Кремль опубликовал видео с заявлением Путина о выдвижении в президенты

Появились кадры с заявлением президента России Владимира Путина о выдвижении кандидатом на пост главы государства. Видео опубликовал Telegram-канал Кремля.

На записи видно, как после церемонии вручения звезд Героям России к Путину подошли несколько человек, в том числе герой Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога, который от лица всего Донбасса попросил главу государства принять участие в президентских выборах.

Военнослужащий подчеркнул, что благодаря Путину жители Донбасса получили свободу и право выбора, но впереди еще много работы. «Вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность Президента Российской Федерации», — ответил Жоге глава государства.

Ранее стало известно, что первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Даты проведения голосования утвердила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).