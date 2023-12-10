Над Марьинкой подняли российский флаг

Российские войска подняли над Марьинкой триколор

Российские войска подняли над Марьинкой Донецкой народной республики (ДНР) триколор. Об этом пишет RT в Telegram.

Телеканал также опубликовало кадры, на которых видно, как бойцы Вооруженных сил России устанавливают флаг на месте, где проходили бои.

По данным RT, в данный момент российские штурмовики закрепляются на занятых территориях и проводят разведку лесополосы, а также близлежащего населенного пункта Георгиевка. Выявленные огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожаются. При этом подразделения противника, отступившие из города, безуспешно пытаются сорвать ротацию российских войск атакой из минометов и гранатометов.

Как выяснил телеканал, на данный момент ВСУ удерживают не более двух домов у западной границы Марьинки, а новые оборонительные сооружения украинские войска возводят в нескольких километрах от города.

Ранее, 1 декабря, боец 103-го полка 150-й дивизии заявил, что Марьинка перешла под контроль России.

В октябре военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с «Лентой.ру» назвал Марьинку и Авдеевку в числе важнейших направлений спецоперации. По его словам, взятие этих городов под контроль может обезопасит Донецк от обстрелов.