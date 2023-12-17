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06:39, 17 декабря 2023Россия

Выяснились подробности об оставившем последнюю просьбу на стене в Марьинке бойце

Оставившему последнюю просьбу на стене в Марьинке бойцу Рудакову было 22 года
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: @RT_russian

Оставившему последнюю просьбу на стене в Марьинке бойцу Роману Рудакову было 22 года. Это узнал Telegram-канал «Военкоры русской весны» (РВ).

В сети обнаружился видеосюжет ростовского телевидения, в котором Рудаков демонстрирует повестку. Он пояснил, что явился в военкомат, поскольку надо защищать Родину. «Либо они, либо мы. Если никто не будет защищать, [враги] уже здесь будут», — сказал боец.

Выяснилось, что боец родился в декабре 2001 года. Он отправился в зону специальной военной операции (СВО) спустя три месяца после окончания срочной службы.

В ночь на 17 декабря стало известно, что во время зачистки Марьинки в Донецкой народной республики (ДНР) на стене одного из домой обнаружили последнюю просьбу российского бойца. Роман Рудаков из Батайска попросил тех, кто его найдет, позаботиться о его матери, сестре и брате. Рядом с посланием находилось девять тел. По информации военкоров, российская штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии попала в засаду и была окружена. Лишившиеся связи бойцы держали оборону до последнего патрона.

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      Марина Совина
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