В ДНР сообщили о переброске в Авдеевку боевиков «Азова»

Депутат ДНР Плетень: в Авдеевку на помощь ВСУ направили боевиков «Азова»

На помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Авдеевку направили боевиков бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). О переброске сообщил депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Плетень, передает РИА Новости.

«Надо понимать, что бойцы Первого армейского корпуса, скорее всего, не будут брать в плен "азовцев". Но [Владимиру] Зеленскому эти потери не важны, также они не важны заокеанским командирам», — сообщил он.

Плетень отметил, что Киев надеется удержать Авдеевку, чтобы сохранить внимание НАТО. Однако, по его словам, все знают, «как легко американцы отворачиваются от своих прихвостней».

«Скорее всего, у Зеленского выбора нет, он уже находится в ловушке. Его поражение неизбежно и прогнозируемо, и этим он оттягивает свой конец, который у него будет позорным», — заключил депутат.

Ранее издание Forbes сообщило, что Киев направил на удержание Авдеевки одну из лучших бригад ВСУ — 3-й штурмовую бригаду. Уточняется, что подразделение находилось в резерве в Краматорске с декабря прошлого года.