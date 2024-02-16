Стали известны подробности тяжелого положения ВСУ под Авдеевкой

Военкор Поддубный: удавка окружения ВСУ под Авдеевкой затягивается

В четверг, 15 февраля, Российская армия значительно улучшила свои позиции на авдеевском направлении, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) теперь рискуют попасть в стратегическое окружение. О подробностях тяжелого положения украинской армии рассказал российский военкор Евгений Поддубный в Telegram.

«Минувшей ночью наши войска в Авдеевке улучшили позиции, были взяты под контроль еще ряд опорных пунктов противника, удавка окружения затягивается. Противник пытается выйти из почти сформированного котла, несет значительные потери. Морально-психологическое состояние боевиков ВСУ крайне тяжелое», — отмечается в публикации

Журналист добавил, что из-за работы российской артиллерии особенно нелегко приходится бойцам бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), которых накануне перебросили на этот участок фронта для стабилизации обстановки.

Ранее военкор Евгений Лисицын рассказал, что Вооруженным силам России удалось взять эшелонированный опорный пункт ВСУ «Зенит» на юге авдеевского направления. По его словам, Киев создавал здесь оборонные укрепления с 2014 года.

