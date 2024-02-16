Российские военные взяли укреплявшиеся с 2014 года позиции ВСУ на юге Авдеевки

Военкор Лисицын: ВС РФ взяли мощный укрепрайон «Зенит» на юге Авдеевки

Российские военные 1-й Славянской бригады взяли мощный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Зенит» на юге Авдеевки, об этом в Telegram-канале сообщил военкор Евгений Лисицын.

По его словам, бойцы водрузили флаг на территории бывшей части противовоздушной обороны (ПВО).

«Приближаемся к взятию самого сильного укрепрайона боевиков ВСУ на всей линии фронта, оборудованного и укреплявшегося с 2014 года», — написал Лисицын.

Мониторинговый проект DeepState, работающий в интересах ВСУ, подтвердил, что украинские военные отошли с позиций в районе «Зенита». Уточняется, что в последние дни позиции там находились в полном окружении.

Основные силы были отведены, однако подразделения понесли потери, говорится в сообщении. Российские войска продолжают концентрировать силы на этом участке для продвижения в район «Химик».

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» отмечает, что в Авдеевке идет замыкание котла, перерезаются пути отступления ВСУ.

В публикации со ссылкой на украинские ресурсы говорится, что вскоре ожидаются трудные решения, в настоящее время украинские военные контролируют девятый квартал и коксохимический завод, в других частях города войска либо отведены, либо ведут бои.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Авдеевка вскоре может перейти под контроль российских войск. Он назвал сложившуюся в городе ситуацию критической из-за нехватки боеприпасов.

