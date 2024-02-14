Сырский назвал обстановку на авдеевском направлении сложной для ВСУ

Главком ВСУ Сырский: обстановка на авдеевском направлении сложная и напряженная

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и министр обороны республики Рустем Умеров посетили воинские части и подразделения на авдеевском направлении. Об этом украинский главком сообщил в своем Telegram-канале.

В ходе поездки Сырский и Умеров заслушали доклады командиров украинских подразделений, которые ведут оборону города. Главком ВСУ назвал обстановку на авдеевском и купянском направлениях чрезвычайно сложной и напряженной для ВСУ.

Он заявил, что российские войска имеют численное преимущество в личном составе и продолжают наращивать свои усилия. При этом, Сырский подчеркнул что Вооруженные силы России наносят по позициям ВСУ удары при помощи управляемых авиационных бомб, а также ведут плотный огонь из артиллерии и минометов.

Генерал-полковника ВСУ Александра Сырского назначили на должность главнокомандующего 8 февраля. Экс-премьер Украины Николай Азаров утверждал, что новый главком имеет дурную славу среди военных и его приезд Сырского в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий.