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09:38, 9 февраля 2024Бывший СССР

Экс-премьер Украины рассказал о дурной славе нового главкома ВСУ

Экс-премьер Украины Азаров назвал нового главкома Сырского «бахмутским мясником»
Александр Сырский

Александр Сырский . Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) является крайне неудобной фигурой для украинских военных, однако полностью устраивает президента республики Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака. О дурной славе нового главкома ВСУ рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Александр Сырский не привык считаться с потерями и готов выполнять любые приказы, поступающие из Киева и от западных "друзей" киевского режима. Для украинских военных является крайне неудобной фигурой, зато полностью устраивает Зеленского и Ермака», — отметил он.

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В частности, экс-премьер напомнил про попытку Сырского удержать Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) сформированными из недавно мобилизованных украинцев частями, а также про «мясные штурмы» на флангах города, которыми он отличился во время летней попытки контрнаступления. Кроме того, Азаров назвал Сырского «бахмутским мясником».

«Среди военных приезд Сырского в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий», — подчеркнул он.

8 февраля Владимир Зеленский отправил в отставку предыдущего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На его место был назначен генерал-полковник Александр Сырский, которого президент Украины назвал наиболее опытным украинским командующим.

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      Александр Курбатов
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