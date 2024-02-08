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20:39, 8 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский отправил Залужного в отставку. Кто станет новым главнокомандующим ВСУ?

Главкома ВСУ Валерия Залужного отправили в отставку, его пост займет Сырский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Командующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный ушел в отставку. Первым об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Информацию об отставке Залужного вскоре подтвердил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Сегодня было принято решение о смене руководства вооруженных сил. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы

Рустем Умеровминистр обороны Украины
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Об отставке стало известно после встречи Залужного с президентом Украины

Во время встречи Залужный и Владимир Зеленский обсудили необходимые обновления в украинской армии, а также возможные кандидатуры на руководящие посты в ВСУ. «2024 год может быть успешным только в случае перемен в основе нашей обороны», — заявил Зеленский.

Сейчас самое время для такого обновления

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

При этом украинский лидер отметил, что предложил Залужному «и дальше быть в команде».

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Залужный также прокомментировал разговор с Зеленским

Залужный рассказал, что при разговоре с украинским лидером было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Задачи 2024 года отличаются от задач 2022 года. Поэтому все мы должны меняться и адаптироваться к новым реалиям

Валерий Залужныйбывший главнокомандующий ВСУ

Генерал выразил благодарность команде Генерального штаба, Министерства обороны и президенту страны.

Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский

Для поиска замены Залужному Зеленский провел десятки разговоров с командирами разного уровня. Решение было принято в пользу генерал-полковника Александра Сырского, которого Зеленский назвал «наиболее опытным украинским командующим». «У него есть успешный опыт защиты — провел Киевскую операцию. Он также имеет успешный опыт наступления — Харьковской операции», — сказал украинский президент.

Другие руководящие должности в армии могут занять бригадные генералы Андрей Гнатов, Михаил Драпатый и Игорь Скибюк. Также Зеленский провел переговоры с полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.

Александр Сырский и Владимир Зеленский

Александр Сырский и Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Сырский родом из Владимирской области России. Родился в 1965 году, на Украину перебрался после развала СССР. В 2013 году был первым замначальника Главного командного центра ВСУ. В 2014-м стал начальником штаба антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Командовал войсками во время боев за Дебальцево, за что получил звание генерал-лейтенанта. С 2016 года возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, в 2017 году стал командиром всей АТО в Донбассе. В 2019 году назначен командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

После начала специальной военной операции России в 2022 году Сырский командовал обороной Киева и операцией в Харьковской области. После руководил обороной Артемовска (Бахмута).

Слухи о конфликте между Зеленским и Залужным ходили несколько месяцев

В ноябре 2023 года Залужный в интервью The Economist признал, что украинская армия не сможет добиться прорыва. Также он жаловался, что возможности подготовки резервов в ВСУ ограничены, а законодательство позволяет гражданам уклоняться от мобилизации.

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По утверждению зарубежных СМИ, позиция главкома привела Зеленского в ужас и ярость. Президенту не понравилось запретное в правительственных кругах Украины слово «тупик». После этого журналисты и политики увидели разлад в отношениях между Залужным и президентом. Более того, в Залужном увидели политическую фигуру, которая может составить серьезную конкуренцию Зеленскому.

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      Алевтина Запольская
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